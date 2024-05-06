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Дві країни Заходу готові фінансувати виробництво зброї в Україні – міністр

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 6 травня 2024, 12:19
Дві країни Заходу готові фінансувати виробництво зброї в Україні – міністр
Камишін, фото: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу дали згоду профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю. 

Джерело: Камишін на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, "Європейська правда"

Деталі: Камишін зауважив, що його головна задача на форумі – отримати фінансування на виробництво озброєння в Україні, "оскільки ми вже спроможні". 

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"У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів", – пояснив міністр.

"У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", – додав Камишін.

Уточнюючи, про які незаконтрактовані спроможності йдеться, міністр сказав: "Починаючи від бронетехніки – закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів".

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"Сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. Це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони", – зауважив міністр. 

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Теми: зброяЄСУкраїнавійна
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