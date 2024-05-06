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В Україні прогнозують дощі із грозами та шквальний вітер

Альона Мазуренко Понеділок, 6 травня 2024, 12:35
В Україні прогнозують дощі із грозами та шквальний вітер
ФОТО: TORTUGABACKPACKS

Синоптики прогнозують 7 травня в Україні дощ із грозами, а температура повітря вдень коливатиметься в межах 20 градусів тепла.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "Повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16+20 градусів.

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На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7-го травня принесе дощі з грозами.

Хіба що в Криму та Приазов'ї опади завтра малоймовірні".

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Деталі: Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим, вдень +14+20 градусів, а всередині тижня можливі заморозки.

У Києві 7-го травня очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме +17+19 градусів. Західний вітер у столиці очікується рвучким.

Теми: погодаУкраїна
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