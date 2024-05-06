На Київ і захід країни насувається гроза
Понеділок, 6 травня 2024, 12:56
На Київ, захід та північ України насувається гроза. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Джерело: КМВА у Telegram, Укргідрометцентр
Дослівно КМВА: "У найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 6 травня в столиці очікується гроза".
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Деталі: При цьому киян закликають не лякатися звуків грому, а в разі повітряної тривоги - спускатися в укриття.
Крім того, у столиці оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
Також Укргідрометцентр попереджає про грози у найближчі години зі збереженням до кінця доби в західних та північних областях країни.
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