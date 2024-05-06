Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Розвідка Британії розповіла, скільки "кадировців" продовжують воювати в Україні

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 6 травня 2024, 13:23
Розвідка Британії розповіла, скільки кадировців продовжують воювати в Україні
Ілюстративне фото: РБК

Британська розвідка проаналізувала, яку роль нині виконують проросійські чеченці, більш відомі як кадировці, на полі бою у війні РФ проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щоденний огляд британського Міноборони

Деталі: За даними МО Британії, імовірно, зараз у проросійських чеченських підрозділах в Україні несуть службу близько 9 тисяч особового складу.

Реклама:

Зазнавши значних втрат на початку повномасштабного вторгнення, проросійські чеченські підрозділи в основному були відведені для проведення операцій з охорони тилу, їх стали висміювати як "TikTok-війська" за публікації нібито "військових успіхів" у соціальних мережах.

Після того, як у травні 2023 року російська приватна військова компанія "Вагнер" була виведена з передової, чеченські підрозділи повернулися на передову.

Цілком імовірно, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу, йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, російський Університет спецназу в Гудермесі з 2022 року забезпечив навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.

Проте, ймовірно, що персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого навчального закладу.

Теми: війнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
війна
Франція офіційно спростувала фейк про присутність її військ в Україні
Фонд держмайна виставляє на продаж завод за 200 млн, конфіскований у російського олігарха
Через складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: