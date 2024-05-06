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У Києві виявили бойову частину ракети Х-69: сапери знешкодили

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 травня 2024, 13:37
У Києві виявили бойову частину ракети Х-69: сапери знешкодили
фото ДСНС

У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети Х-69.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що в Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі.

 

Сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.

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Оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик, зазначають рятувальники.

Теми: КиївДСНСвійна
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