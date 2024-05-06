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У прикордонні до берега Тиси прибило тіло потопельника: 25-й з часу великої війни

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 травня 2024, 13:57
У прикордонні до берега Тиси прибило тіло потопельника: 25-й з часу великої війни
фото ДПСУ

На березі річки Тиса на Закарпатті знову виявили тіло людини.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Про виявлення тіла людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, військовослужбовців відділу прикордонної служби "Тячів" повідомили румунські колеги.

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Загиблим є чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли.

 

Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника.

У ДПСУ наголошують, що від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, по обидва боки річкової ділянки кордону, було виявлено тіла семи чоловіків, які намагались незаконно подолати Тису.

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Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже двадцять п’ятий випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону.

Дослівно: "Вкотре закликаємо усіх охочих незаконно покинути територію України не ризикувати своїм життям і здоров’ям та інформуємо про небезпеку під час занурення у холодну воду повноводних водойм. Глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини".

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Теми: Прикордонна службаухилянтиВоєнний станвійна
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