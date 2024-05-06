Віцепрем’єр Угорщини: Будапешт не дозволить "відправити на смерть" українських чоловіків-біженців

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що офіційний Будапешт не передаватиме Києву українських чоловіків-біженців призовного віку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на atv.hu

Деталі: Шем’єн заявив, що "кожен біженець" з України у нас у "цілковитій безпеці та отримує всю допомогу".

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"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", – сказав заступник прем’єр-міністра Угорщини.

Шем’єн зазначив, що у випадку закарпатських угорців це "природний національний обов’язок" Будапешта, а у випадку з українцями – це гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції.

"Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", – сказав віцепрем’єр Угорщини.

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Передісторія:

23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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