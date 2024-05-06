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Через складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 травня 2024, 14:37
Через складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій
фото з Facebook головкома

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав передову, де противник зосередив основні сили для наступу.

Джерело: головком у Facebook

Пряма мова: "У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника.

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Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів".

 
фото з Facebook головкома

Деталі: Сирський додає, що провів роботу з командирами, прийняв необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА та до Дня піхоти вручив відзнаки і нагороди найкращим воїнам, які відзначилися в боях з окупантами.

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фото з Facebook головкома

Теми: війнаСирський
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