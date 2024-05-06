Через складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав передову, де противник зосередив основні сили для наступу.
Джерело: головком у Facebook
Пряма мова: "У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника.
Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.
Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів".
Деталі: Сирський додає, що провів роботу з командирами, прийняв необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА та до Дня піхоти вручив відзнаки і нагороди найкращим воїнам, які відзначилися в боях з окупантами.