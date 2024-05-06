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ЄС визначається щодо присутності на "інавгурації" Путіна, топдиломат – проти

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 6 травня 2024, 14:57
ЄС визначається щодо присутності на інавгурації Путіна, топдиломат – проти
Жозеп Боррель. фото Getty Images

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виступає проти присутності представників ЄС на церемонії так званої "інавгурації" керівника Росії Володимира Путіна. 

Джерело: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у понеділок, цитує "Європейська правда"

Деталі: Стано зазначив, що розіслані Кремлем запрошення на "інавгурацію" Путіна, що пройде 7 травня, доставлені до представництв країн-членів та ЄС у Москві. 

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"Ми зараз обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо мати скоординований підхід ЄС усюди, де це можливо, у зовнішній політиці... Фінальне рішення ще не ухвалене", – зазначив Стано.

"Але я можу поділитися тим, що верховний представник Жозеп Боррель проти того, аби ЄС брав участь у цій події в Москві завтра", – заявив речник.

Що передувалоЧехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Путіна та закликав не вважати їх легітимними

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" та "Українська правда" більше не вживають термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Теми: ПутінЄС
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