ЄС визначається щодо присутності на "інавгурації" Путіна, топдиломат – проти

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виступає проти присутності представників ЄС на церемонії так званої "інавгурації" керівника Росії Володимира Путіна.

Джерело: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у понеділок, цитує "Європейська правда"

Деталі: Стано зазначив, що розіслані Кремлем запрошення на "інавгурацію" Путіна, що пройде 7 травня, доставлені до представництв країн-членів та ЄС у Москві.

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"Ми зараз обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо мати скоординований підхід ЄС усюди, де це можливо, у зовнішній політиці... Фінальне рішення ще не ухвалене", – зазначив Стано.

"Але я можу поділитися тим, що верховний представник Жозеп Боррель проти того, аби ЄС брав участь у цій події в Москві завтра", – заявив речник.

Що передувало: Чехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.

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Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Путіна та закликав не вважати їх легітимними.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" та "Українська правда" більше не вживають термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.