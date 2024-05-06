Арахамія запропонував депутатам взяти "слугу" Клочка на поруки

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував народним депутатам взяти на поруки "слугу" Андрія Клочка, підозрюваного в незаконному збагаченні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" серед народних депутатів із фракції "Слуга народу"

Деталі: За словами джерел УП, Арахамія у робочому чаті запропонував депутатам взяти підозрюваного Клочка на поруки. Відповідну заяву він завантажив у систему електронного документообігу (СЕДО).

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Депутати гарантують, що Клочко не уникатиме слідства і нікуди не втече.

Наразі звернення підписали 15 депутатів. У "Слузі народу" прогнозують, що загалом буде близько 40 підписів.

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