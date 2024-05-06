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Арахамія запропонував депутатам взяти "слугу" Клочка на поруки

Ангеліна Страшкулич, Роман КравецьПонеділок, 6 травня 2024, 15:22
Арахамія запропонував депутатам взяти слугу Клочка на поруки
Фото: WIKIPEDIA

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував народним депутатам взяти на поруки "слугу" Андрія Клочка, підозрюваного в незаконному збагаченні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" серед народних депутатів із фракції "Слуга народу"

Деталі: За словами джерел УП, Арахамія у робочому чаті запропонував депутатам взяти підозрюваного Клочка на поруки. Відповідну заяву він завантажив у систему електронного документообігу (СЕДО).

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Депутати гарантують, що Клочко не уникатиме слідства і нікуди не втече.

Наразі звернення підписали 15 депутатів. У "Слузі народу" прогнозують, що загалом буде близько 40 підписів. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 травня повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку.
  • За версією слідства у 2020-2021 роках він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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