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Глава Єврокомісії озвучила підсумки зустрічі з Сі, де говорили про Україну

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 6 травня 2024, 15:41
Глава Єврокомісії озвучила підсумки зустрічі з Сі, де говорили про Україну
Фото: Getty Images

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила короткі підсумки зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпінем та президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, де обговорювали російсько-українську війну.

Джерело: фон дер Ляєн на брифінгу в понеділок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами глави комісії, усі сторони погодились, що Китай і Європейський Союз мають спільний інтерес у мирі та безпеці.

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"Ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській загарбницькій війні проти України", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Сі Цзіньпін "відіграв важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз". 

"Я впевнена, що президент Сі продовжить робити це на тлі ядерних погроз РФ, що тривають", – сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, на зустрічі обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії. 

"Необхідно більше зусиль, щоб зупинити доставку товарів подвійного призначення Росії, які потрапляють на поле бою", – сказала фон дер Ляєн.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.

Сі Цзіньпін здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Теми: КитайЄвропа
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