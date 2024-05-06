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ЗМІ: Країнам ЄС розіслали пропозицію 14-пакета санкцій проти Росії

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 6 травня 2024, 16:00
ЗМІ: Країнам ЄС розіслали пропозицію 14-пакета санкцій проти Росії
Фото: Getty Images

Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт скрапленого газу (СПГ) з Росії, хоча повне ембарго не планується.

Джерело: деталі пропозиції дізналось "Польське радіо", пише "Європейська правда"

Деталі: У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в європейських портах, звідки він потім відправляється по всьому світу Лідерами тут є Бельгія та її порт Зебрюгге, але Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

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Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ". 

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Також, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС. 

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Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, які підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Раніше повідомляли, що санкції стосуватимуться компаній з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану. 

Також буде заборонено фінансування Росією політичних партій і фондів та неурядових організацій і дослідницьких центрів.

Символічно Єврокомісія запропонувала заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути розграбованими. 

Заборони на імпорт алюмінію у проєкті немає, але є заборона на імпорт гелію. 

Щодо заборони на експорт, то вона стосуватиметься, зокрема, марганцевої руди, гірничих машин, моніторів та електроніки.

У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Попередній, 13-ий пакет обмежувальних заходів проти Росії, Рада ЄС схвалила 23 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Теми: санкціїРосія
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