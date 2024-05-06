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МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 6 травня 2024, 16:28
МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме
Ілюстративне фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать правових підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Україн

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в ході так званих "виборів" в РФ були порушені положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

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Одним з таких кричущих порушень стала організація виборчого процесу на окупованих територіях України – зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені у захоплені регіони.

"Такі дії РФ, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України", – йдеться в заяві.

Виходячи з цих фактів, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, "Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", підкреслили у МЗС.

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"Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна", – наголошується в заяві.

Нагадаємо: Чехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя.

Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Владіміра Путіна та закликав не вважити їх легітимними

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Теми: МВСУкраїнаПутін
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