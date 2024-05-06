Росіяни вдарили по Харківщині, наслідки руйнувань уточнюються

6 травня російські військові вдарили по селах Черкаські Тишки та Липці Харківської області.

Джерело: Синєгубов, Суспільне.Харків, Повітряні сили

Деталі: о 16:43 повітряники повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Водночас, "Суспільне. Харків" написало, що вибух у місті пролунав ще до оголошення повітряної тривоги. Згодом видання повідомило про ще один вибух.

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О 16:47 Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова й області перебувати в укриттях.

Оновлено: О 17:30 очільник Харківської ОВА уточнив, що близько 17:00 росіяни вдарили по селах Черкаські Тишки та Липці Харківського району.

"На цю хвилину без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється".