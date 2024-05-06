Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Джерело: проєкти законів №11235 та №11234 на сайті парламенту

Деталі: Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації планують продовжити ще на 90 днів.

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Довідково: Це буде вже одинадцяте голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.