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Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Анастасія ПроцПонеділок, 6 травня 2024, 17:22
Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Джерело: проєкти законів №11235 та №11234 на сайті парламенту

Деталі: Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації планують продовжити ще на 90 днів.

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Довідково: Це буде вже одинадцяте голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теми: мобілізаціяВоєнний станЗеленський
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