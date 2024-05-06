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Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії завершення роботи над безпековою угодою

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 6 травня 2024, 18:13
Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії завершення роботи над безпековою угодою
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Джерело: Зеленський у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, під час розмови, зокрема, йшлося про завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою на основі Вільнюської декларації G7.

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"Я також поінформував прем'єр-міністерку Естонії про ситуацію на полі бою та нагальну потребу України в додатковій протиповітряній обороні", – додав Зеленський.

Перед цим Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа обговорили майбутній саміт миру у Швейцарії, а також про поточну ситуацію на фронті в Україні.

Раніше Каллас заявила, що анонсовані пакети допомоги Великої Британії та США для України мають надихнути інші країни наслідувати їхній приклад.

Теми: ЗеленськийЕстонія
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