Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії завершення роботи над безпековою угодою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Джерело: Зеленський у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, під час розмови, зокрема, йшлося про завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою на основі Вільнюської декларації G7.

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"Я також поінформував прем'єр-міністерку Естонії про ситуацію на полі бою та нагальну потребу України в додатковій протиповітряній обороні", – додав Зеленський.

Перед цим Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа обговорили майбутній саміт миру у Швейцарії, а також про поточну ситуацію на фронті в Україні.

Раніше Каллас заявила, що анонсовані пакети допомоги Великої Британії та США для України мають надихнути інші країни наслідувати їхній приклад.