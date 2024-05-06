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Росіяни вдень завдали удару по Костянтинівці на Донеччині: поранили 4 людини

Олександр ШумілінПонеділок, 6 травня 2024, 18:22
Росіяни вдень завдали удару по Костянтинівці на Донеччині: поранили 4 людини
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Вдень 6 травня росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, в результаті чого четверо цивільних отримали поранення.  

Джерело: повідомлення Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "6 травня 2024 року, близько 14:20, окупаційна армія РФ здійснила авіаційний обстріл м. Костянтинівки, ймовірно, використавши плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

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Внаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості".

Деталі: В прокуратурі повідомили, що двох чоловіків віком від 34 до 53 років доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями, стан одного з них оцінюється як тяжкий.

Від вибуху в Костянтинівці пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль.

Теми: Донецька областьРосія
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