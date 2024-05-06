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Франція офіційно спростувала фейк про присутність її військ в Україні

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 6 травня 2024, 18:55
Франція офіційно спростувала фейк про присутність її військ в Україні
Фото: Getty Images

Франція офіційно спростувала поширену напередодні інформацію про розгортання в українському місті Слов'янськ перших 100 військових Іноземного легіону.

Джерело: допис МЗС Франції у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Напередодні портал Asia Times із посиланням на експомічника заступника глави Пентагону Стівена Браєна писав про відправлення близько сотні солдатів Іноземного легіону, яких нібито розмістили в Слов'янську для підтримки 54 бригади ЗСУ.

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Цю інформацію поширили деякі українські ЗМІ.

"Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають, доказ. Ні, Франція не вводила війська в Україну", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська. 

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Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.

Теми: Франціявійна
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