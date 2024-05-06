Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

В уряді Іспанії заявили, що Україна вже отримала ракети до систем ППО Patriot, які їй передали Іспанія та інші союзники.

Джерело: іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес під час відвідування військових об’єктів у Сарагосі, де лікуються і проходять підготовку українські бійці, повідомляють El Mundo та "Європейська правда"

Деталі: За словами міністерки, ці ракети допоможуть Україні захищатися від постійних російських атак.

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"Партія ракет до Patriot вже прибула в Україну. Вона прибула минулого тижня. Очевидно, що ми працюємо в цьому питанні в координації з нашими союзниками, тому що ми розуміємо, що Україна захищає свою цілісність, вона захищає людські життя", – сказала Роблес.

Вона наголосила на необхідності для країн ЄС зберігати свою прихильність до підтримки українського народу перед обличчям виклику у вигляді агресії РФ.

Як відомо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Іспанія підтвердила наміри передати ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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Перед цим ЗМІ повідомили, що Іспанія відмовилась поставити Україні батарею Patriot, але на тлі тиску з боку НАТО та ЄС погодилася передати Києву ракети до систем, які вже відбивають російські удари в Україні.

Ще раніше Financial Times повідомляло, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.