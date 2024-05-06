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Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловПонеділок, 6 травня 2024, 19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
винищувачі F-16. фото: Getty Images

Нідерланди планують почати передачу винищувачів F-16 Україні з осені. Такий графік постачання передбачає прописаний план союзників.

Джерело: міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі, повідомляють Delfi та "Європейська правда"

Деталі: "У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", – зазначила вона.

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Нідерландська міністерка поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.

"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", – додала вона.

Нещодавно посол Данії у Києві Оле Егберг Міккельсен поділився, що оптимістично налаштований щодо прибуття до України винищувачів F-16 влітку.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Теми: винищувачіНідерландиУкраїна
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