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Росіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада

Євген КізіловПонеділок, 6 травня 2024, 20:13
Росіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
Російська система ппо "Панцирь", фото: Getty Images

5 травня російські окупанти намагалися збити повітряні цілі біля Маріуполя, але влучили в цивільний автомобіль, внаслідок чого було поранено подружжя.

Джерело: Маріупольська міська рада у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що чоловіка та жінку доставили до маріупольської лікарні.

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За непідтвердженою інформацією, постраждалим ампутували кінцівки.

Водночас гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що автомобіль із мирними жителями нібито підірвався на українській 82-міліметровій міні, яку чомусь за два роки окупації ніхто не прибрав.

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Крім того, повідомляють у міськраді, на вихідних російські військові протаранили цивільний автомобіль у Маріуполі. За попередньою інформацією, відомо про загибель водія постраждалої автівки.

Дослівно: "Подібні випадки регулярно відбуваються у місті. Окупанти не дотримуються жодних дорожніх правил. Поліція ж у свою чергу закриває очі на усі правопорушення військових, навіть з летальними випадками мирних маріупольців".

Теми: МаріупольППОвійнажертви
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