ДП "Документ" відновив видачу готових документів за кордоном

У закордонних підрозділах ДП "Документ" у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка призупинялась з технічних причин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби ДП "Документ"

Деталі: Як зазначено у повідомленні, для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

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Громадянам необхідно мати SMS про готовність паспорта (отриманих після 25 квітня), пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку "Дія"), пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами.

Того дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку.

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Це пов'язано з ухваленням закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований.