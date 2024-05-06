Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ДП "Документ" відновив видачу готових документів за кордоном

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 6 травня 2024, 21:10
ДП Документ відновив видачу готових документів за кордоном
фото - дп "документ"

У закордонних підрозділах ДП "Документ" у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка призупинялась з технічних причин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби ДП "Документ"

Деталі: Як зазначено у повідомленні, для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Реклама:

Громадянам необхідно мати SMS про готовність паспорта (отриманих після 25 квітня), пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку "Дія"), пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами.

Того дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку. 

ВІДЕО ДНЯ

Це пов'язано з ухваленням закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований. 

Теми: МЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
МЗС
МЗС про оголошення Зеленського в розшук у Росії: Свідчення відчаю
МЗС представило ШІ-аватара Вікторію, яка коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ
МЗС: Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: