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США не направлятимуть представників на "інавгурацію" Путіна, але досі визнають його "президентом"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 6 травня 2024, 22:19
США не направлятимуть представників на інавгурацію Путіна, але досі визнають його президентом
речник Державного департаменту США Метью Міллер. фото - Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Сполучені Штати проігнорують так звану інавгурацію російського правителя Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу в понеділок увечері, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, чи будуть США направляти представника посольства на "інавгурацію" Путіна з огляду на те, що посол нині перебуває за межами Москви, Міллер відповів: "Ні, нашого представника не буде на його інавгурації".

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Він, однак, підтвердив попередню позицію Вашингтона про те, що там і далі визнають Путіна президентом Росії.

"Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – Ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі", – пояснив речник Держдепу.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя. Низка держав ЄС уже оголосили, що не будуть присутні.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Теми: СШАПутінРосія
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