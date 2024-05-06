США не направлятимуть представників на "інавгурацію" Путіна, але досі визнають його "президентом"
Сполучені Штати проігнорують так звану інавгурацію російського правителя Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.
Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу в понеділок увечері, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: На питання про те, чи будуть США направляти представника посольства на "інавгурацію" Путіна з огляду на те, що посол нині перебуває за межами Москви, Міллер відповів: "Ні, нашого представника не буде на його інавгурації".
Він, однак, підтвердив попередню позицію Вашингтона про те, що там і далі визнають Путіна президентом Росії.
"Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – Ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі", – пояснив речник Держдепу.
У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя. Низка держав ЄС уже оголосили, що не будуть присутні.
Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.