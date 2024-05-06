Через обстріли Сумщини поранені троє людей, зокрема – діти

Російська армія 6 травня обстріляла Краснопільську громаду на Сумщині артилерії, поранений чоловік та двоє дітей.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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"Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок одного із артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н)".

Деталі: У Ворожбянській громаді росіяни здійснили удар трьома FPV дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).

В Есманьській громаді зафіксували обстріли з міномета (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

ВІДЕО ДНЯ

У Середино-Будській громаді росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).

У Новослобідській громаді обстріляли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).

У Миропільській громаді ворог скинув 2 міни та наніс артилерійські обстріли (27 вибухів).

У Хотінській громаді здійснив пуск НУРС з гелікоптера (6 вибухів), обстріли з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).

У Білопільській громаді зафіксували обстріли з мінометів (18 вибухів) та авіаудар КАБ (5 вибухів).

У Великописарівській громаді був артилерійський обстріл (7 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді росіяни скинули 5 мін на територію громади.

У Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (3 вибухи).