Через обстріли Сумщини поранені троє людей, зокрема – діти
Російська армія 6 травня обстріляла Краснопільську громаду на Сумщині артилерії, поранений чоловік та двоє дітей.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".
"Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок одного із артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н)".
Деталі: У Ворожбянській громаді росіяни здійснили удар трьома FPV дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).
В Есманьській громаді зафіксували обстріли з міномета (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).
У Середино-Будській громаді росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).
У Новослобідській громаді обстріляли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).
У Миропільській громаді ворог скинув 2 міни та наніс артилерійські обстріли (27 вибухів).
У Хотінській громаді здійснив пуск НУРС з гелікоптера (6 вибухів), обстріли з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).
У Білопільській громаді зафіксували обстріли з мінометів (18 вибухів) та авіаудар КАБ (5 вибухів).
У Великописарівській громаді був артилерійський обстріл (7 вибухів).
У Зноб-Новгородській громаді росіяни скинули 5 мін на територію громади.
У Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (3 вибухи).