Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

 Sky News: Хакери зламали базу даних Міноборони Британії

Олена ІвашківВівторок, 7 травня 2024, 01:08
 Sky News: Хакери зламали базу даних Міноборони Британії

Хакери зламали базу з особистими даними військовослужбовців та співробітників Міністерства оборони Великої Британії.

Джерело: Sky News

Деталі: За неофіційними даними, у вівторок уряд проінформує про цю подію депутатів парламенту.

Реклама:

Sky News стверджує, що хоча уряд не стане називати конкретну країну, за його інформацією, ці хакери пов'язані з владою Китаю.

Кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів.

У Міноборони Британії сподіваються, що військові не будуть турбуватися про свою безпеку. Завтра їм нададуть консультацію та підтримку. Зарплати також будуть виплачені вчасно.

ВІДЕО ДНЯ

Sky News також зазначає, що система підрядника, яку вивели з ладу, не пов’язана з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони. 

Нагадаємо:

Теми: Велика Британіяхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Велика Британія
Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки
У Британії оскаржили законопрєкт про депортатцію нелегальних мігрантів до Руанди
Очільник МЗС Британії проти того, щоб "солдати НАТО вбивали російських військових"
Останні новини
01:58
Німеччина знищила Латвію, Чехія перемогла Данію: результати ЧС з хокею
01:42
Після замаху Фіцо прооперували, загрози життю нема – ЗМІ
01:14
фотоРосіяни авіаударом пошкодили університет у Харкові
00:44
Міністри Естонії, Ісландії та Литви виступили на акції проти скандального закону у Грузії
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдали ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: