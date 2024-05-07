 Sky News: Хакери зламали базу даних Міноборони Британії

Хакери зламали базу з особистими даними військовослужбовців та співробітників Міністерства оборони Великої Британії.

Джерело: Sky News

Деталі: За неофіційними даними, у вівторок уряд проінформує про цю подію депутатів парламенту.

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Sky News стверджує, що хоча уряд не стане називати конкретну країну, за його інформацією, ці хакери пов'язані з владою Китаю.

Кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів.

У Міноборони Британії сподіваються, що військові не будуть турбуватися про свою безпеку. Завтра їм нададуть консультацію та підтримку. Зарплати також будуть виплачені вчасно.

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Sky News також зазначає, що система підрядника, яку вивели з ладу, не пов’язана з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони.

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