Ізраїль почав наносити удари по місту Рафах на півдні Сектора Гази

У понеділок ввечері Ізраїль почав наносити удари по цілях у місті Рафах на півдні Сектора Гази.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю, The Wall Street Journal, Reuters

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила в понеділок ввечері, що "проводять цілеспрямовані удари по об’єктах терористів ХАМАС у східному Рафаху".

Реклама:

Це трапилося кілька годин після того, як Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.

Також у понеділок керівництво ХАМАС заявило, що угруповання ухвалило умови угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

У заяві ХАМАС йдеться, що вони поінформували катарських та єгипетських посередників про своє рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Представник ХАМАСу повідомив, що угруповання погодилося з пропозиціями, які включають припинення вогню, відновлення Сектора Гази, повернення переміщених осіб та обмін полоненими.

Нагадаємо: