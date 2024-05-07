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Ізраїль почав наносити удари по місту Рафах на півдні Сектора Гази

Олена ІвашківВівторок, 7 травня 2024, 01:48
Ізраїль почав наносити удари по місту Рафах на півдні Сектора Гази
Мапа: Google maps

У понеділок ввечері Ізраїль почав наносити удари по цілях у місті Рафах на півдні Сектора Гази.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю, The Wall Street Journal, Reuters

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила в понеділок ввечері, що "проводять цілеспрямовані удари по об’єктах терористів ХАМАС у східному Рафаху".

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Це трапилося кілька годин після того, як Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.

Також у понеділок керівництво ХАМАС заявило, що угруповання ухвалило умови угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

У заяві ХАМАС йдеться, що вони поінформували катарських та єгипетських посередників про своє рішення.

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Представник ХАМАСу повідомив, що угруповання погодилося з пропозиціями, які включають припинення вогню, відновлення Сектора Гази, повернення переміщених осіб та обмін полоненими.

Нагадаємо:

  • Минулого місяця президент США Джо Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.
  • У США цього тижня повторили, що не бачили плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти ХАМАС, який би захистив цивільне населення, та повторили, що Вашингтон не може підтримати такий наступ.

Теми: Сектор ГазиІзраїль
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