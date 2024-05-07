Ізраїль почав наносити удари по місту Рафах на півдні Сектора Гази
У понеділок ввечері Ізраїль почав наносити удари по цілях у місті Рафах на півдні Сектора Гази.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю, The Wall Street Journal, Reuters
Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила в понеділок ввечері, що "проводять цілеспрямовані удари по об’єктах терористів ХАМАС у східному Рафаху".
Це трапилося кілька годин після того, як Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.
Також у понеділок керівництво ХАМАС заявило, що угруповання ухвалило умови угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
У заяві ХАМАС йдеться, що вони поінформували катарських та єгипетських посередників про своє рішення.
Представник ХАМАСу повідомив, що угруповання погодилося з пропозиціями, які включають припинення вогню, відновлення Сектора Гази, повернення переміщених осіб та обмін полоненими.
Нагадаємо:
- Минулого місяця президент США Джо Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.
- У США цього тижня повторили, що не бачили плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти ХАМАС, який би захистив цивільне населення, та повторили, що Вашингтон не може підтримати такий наступ.