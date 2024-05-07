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У Росії арештували солдата США, який приїхав на романтичну зустріч

Олена ІвашківВівторок, 7 травня 2024, 02:15
У Росії арештували солдата США, який приїхав на романтичну зустріч
Владивосток, фото: kp.ru

Минулого тижня в Росії затримали американського солдата, який приїхав у російський Владивосток на зустріч з жінкою, з якою мав романтичні стосунки.

Джерело: NBCNews з посиланням на речника армії США

Деталі: За словами чотирьох американських чиновників, солдат, старший сержант Гордон Блек, був дислокований у Південній Кореї і приїхав до Росії за власним бажанням, а не в офіційних справах.

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Він завершив свою службу і повертався до США, коли заїхав до Владивостока, щоб відвідати жінку, з якою мав романтичні стосунки, повідомили чиновники. Вони додали, що він поїхав туди без дозволу свого начальства і зараз перебуває у слідчому ізоляторі.

Солдата звинувачують у "крадіжці у жінки", повідомили чиновники. Не відразу було зрозуміло, чи це та сама жінка, яку він відвідував.

Солдат був затриманий у четвер, повідомила прес-секретар армії США Синтія О. Сміт.

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Сміт сказала, що солдат був затриманий у Владивостоці "за звинуваченням у кримінальному злочині".

Пряма мова Сміт: "Російська Федерація повідомила Державний департамент США про кримінальне затримання відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини. Армія повідомила його родину, а Державний департамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії. З огляду на чутливість цього питання, ми не можемо надати додаткових деталей на даний момент".

Ще деталі: Блек - один з багатьох американців, затриманих в Росії, серед яких є і кілька цивільних осіб.

Арешти американців у Росії почастішали, оскільки відносини між двома країнами впали до мінімуму часів холодної війни.

США звинуватили Росію в тому, що вона націлилася на американців і використовує їх як розмінну монету.

Передісторія: 

  • Серед найвідоміших затриманих громадян США - репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, який був ув'язнений у березні минулого року, і колишній морський піхотинець Пол Вілан, заарештований у 2018 році. 
  • Уряд США заявив, що і Гершкович, і Вілан були затримані неправомірно.

Теми: СШАРосія
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