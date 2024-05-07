Суд може відправити Трампа у в'язницю ще до закінчення процесу

У понеділок суддя у кримінальному процесі проти Дональда Трампа оштрафував його на 1000 доларів і засудив за неповагу до суду в десятий раз за порушення наказу про нерозголошення інформації. Подальші порушення можуть призвести колишнього президента до кримінальної відповідальності та в'язниці.

Джерело: Reuters

Деталі: Суддя Хуан Мерчан сказав, що дев’ять штрафів у розмірі 1000 доларів, які він наклав раніше, здається, не завадили багатому бізнес-магнату порушити наказ, який забороняє йому публічно говорити про присяжних і свідків у першому кримінальному процесі проти колишнього президента США.

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Таке порушення карається штрафом до 1000 доларів США або тюремним ув'язненням на строк до 30 діб.

Пряма мова Мерчана: "Я не хочу накладати ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я зроблю це, якщо необхідно".

Ще деталі: Тюремний вирок стане безпрецедентним кроком в історичному процесі, який пов'язаний із виплатою грошей за мовчання актрисі Стормі Деніелс перед виборами 2016 року.

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Суддя заявив, що вважає ув'язнення воістину останнім засобом, оскільки воно може зірвати судовий процес, створити надзвичайні проблеми з безпекою та ускладнити президентські вибори 2024 року.

Але він також підкреслив, що "тривалі та навмисні" порушення Трампом наказу про нерозголошення інформації є "прямим нападом на верховенство закону".

Минулого тижня Мерчан оштрафував Трампа на 9000 доларів за дев'ять постів у соціальних мережах, які, на його думку, порушили заборону нерозголошення інформації.

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