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Сили оборони відбили 31 атаку росіян на Авдіївському напрямку − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 7 травня 2024, 07:27
Сили оборони відбили 31 атаку росіян на Авдіївському напрямку − Генштаб
Фото з Telegram Володимира Зеленського

Російські окупанти атакували на 7 напрямках, найактивніше на Авдіївському та Бахмутському, загалом за добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 травня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Загалом ворог завдав 2 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури".

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Деталі: Протягом минулої доби окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області; Золочів, Петропавлівка, Борова Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк і Іванівка на Херсонщині.

З артилерії загарбники били по понад 120 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакував позиції захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 3 безуспішні атаки.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу окупантів, підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби росіян, а сили протиповітряної оборони знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійнаГенштаб
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