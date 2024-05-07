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ЗСУ за добу відмінусували 1 160 російських окупантів і 25 танків

Ірина БалачукВівторок, 7 травня 2024, 07:45
ЗСУ за добу відмінусували 1 160 російських окупантів і 25 танків
Фото з Telegram Володимира Зеленського

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили понад тисячу окупантів, спалили 37 артсистем, 25 танків та 14 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 476 460 (+1 160) осіб,
  • танків − 7 405 (+25) од,
  • бойових броньованих машин − 14 227 (+14) од,
  • артилерійських систем − 12 287 (+37) од,
  • РСЗВ − 1 057 (+0) од,
  • засобів ППО − 792 (+1) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 717 (+34) од,
  • крилатих ракет − 2 149 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 509 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 2 017 (+9) од.

Дані уточнюються.  

Теми: Росіявтрати у війні
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