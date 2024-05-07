ЗСУ за добу відмінусували 1 160 російських окупантів і 25 танків
Вівторок, 7 травня 2024, 07:45
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили понад тисячу окупантів, спалили 37 артсистем, 25 танків та 14 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 476 460 (+1 160) осіб,
- танків − 7 405 (+25) од,
- бойових броньованих машин − 14 227 (+14) од,
- артилерійських систем − 12 287 (+37) од,
- РСЗВ − 1 057 (+0) од,
- засобів ППО − 792 (+1) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 717 (+34) од,
- крилатих ракет − 2 149 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 509 (+32) од,
- спеціальної техніки − 2 017 (+9) од.
Дані уточнюються.