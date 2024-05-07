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Окупанти вдарили КАБами по Боровій: поранили 2 дорослих і дитину

Ірина БалачукВівторок, 7 травня 2024, 08:53
Окупанти вдарили КАБами по Боровій: поранили 2 дорослих і дитину
Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото ілюстративне з Telegram Олега Синєгубова

Двоє дорослих і дитина дістали поранення у результаті російських ударів КАБАми по житлових будинках у селищі Борова на Харківщині увечері 6 травня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС у Харківській області у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "22:20 с. Борова, Ізюмського району. Внаслідок обстрілу КАБ по приватним будинкам травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку".

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Деталі: У ДСНС уточнили, що окупанти влучили у приватний будинок, пошкоджень зазнав і сусіднє помешкання. Крім 3 поранених, ще в однієї особи виявили гостру реакцію на стрес.

У с. Близнюки Лозівського району внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою на території приватного домоволодіння загинув 55-річний чоловік.

Загалом за минулу добу росіяни з артилерії та мінометів обстріляли 14 населених пунктів Харківщини. Н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова зазнали авіаударів окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті обстрілів зафіксовано руйнування житлових будинків, пошкоджені кафе, господарчі споруди, техніка.

Теми: Харківська областьвійна
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