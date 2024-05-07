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Швеція готує зміни для українців, які живуть у країні: чого чекати

Ірина Балачук, Христина БондарєваВівторок, 7 травня 2024, 09:42
Швеція готує зміни для українців, які живуть у країні: чого чекати
Фото ілюстративне з рixabay.com

Уряд Швеції готує нові правила для українців, які перебувають у країні, − ці зміни допоможуть українцям швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sveriges radio

Деталі: Наразі українці повинні прожити у Швеції 3 роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування. 

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Цей термін хочуть скоротити до 1 року. Планується, що нові правила набудуть чинності 1 листопада.

Пряма мова міністерки з питань міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард: "Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною. 

Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою".

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Деталі: Також зареєстровані в національному реєстрі українці можуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка підтримує вивчення шведської мови та допомагає з пошуком роботи.

Участь у програмі дозволить отримувати більше грошей, ніж отримують українці сьогодні. Сьогодні українці можуть отримувати мати від Міграційного агентства Швеції у розмірі 71 шведська крона на день (7 євро), а з участю у програмі − 308 шведських крон (30 євро).

Передбачається, що станом на 1 листопада цього року близько 33 тисяч українців будуть зареєстровані та матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.

Водночас, українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло, а багато з них продовжуватимуть жити на 71 шведську крону на день, поки не зможуть зареєструватися після перебування у країні понад 12 місяців.

Передісторія:

Теми: Швеціяукраїнцібіженці
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