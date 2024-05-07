Швеція готує зміни для українців, які живуть у країні: чого чекати
Уряд Швеції готує нові правила для українців, які перебувають у країні, − ці зміни допоможуть українцям швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sveriges radio
Деталі: Наразі українці повинні прожити у Швеції 3 роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування.
Цей термін хочуть скоротити до 1 року. Планується, що нові правила набудуть чинності 1 листопада.
Пряма мова міністерки з питань міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард: "Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною.
Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою".
Деталі: Також зареєстровані в національному реєстрі українці можуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка підтримує вивчення шведської мови та допомагає з пошуком роботи.
Участь у програмі дозволить отримувати більше грошей, ніж отримують українці сьогодні. Сьогодні українці можуть отримувати мати від Міграційного агентства Швеції у розмірі 71 шведська крона на день (7 євро), а з участю у програмі − 308 шведських крон (30 євро).
Передбачається, що станом на 1 листопада цього року близько 33 тисяч українців будуть зареєстровані та матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.
Водночас, українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло, а багато з них продовжуватимуть жити на 71 шведську крону на день, поки не зможуть зареєструватися після перебування у країні понад 12 місяців.
Передісторія:
- Польський уряд 30 квітня схвалив проєкт змін до закону про допомогу громадянам України, який передбачає більшу прозорість у виплаті фінансової допомоги, а також зміни до умов проживання українських біженців.
- А у Німеччині уряд хоче підтримати відбудову України міжнародною освітньою ініціативою кваліфікованих робітників.