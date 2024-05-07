Після зниження води Тиса відкриває страшні знахідки: за добу виявили трьох потопельників

Впродовж дня 6 травня на Закарпатті неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Спершу про страшну знахідку у воді прикордонників відділу "Яблунівка" Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка. По прибуттю на вказане місце наряд зафіксував перебування у річці тіла людини без ознак життя. Також викликали співробітників Нацполіції та ДСНС.

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Тіло дістали з води. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

Пізніше цього ж дня нижче за течією від кордону було виявлено ще два тіла чоловіків. Один із них 20-річний житель Сумщини, особу іншого поки не встановлено.

Нижче - фото чутливого контенту

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фото дпсу

Дослівно ДПСУ: "Вкотре закликаємо усіх охочих перепливати Тису не ризикувати своїм життям і здоров’ям! Попри зниження рівня води, річка, як і будь-яка інша невідома водойма, залишається небезпечною для її подолання, особливо у темний час доби, коли спраглі до незаконного збагачення злочинні елементи, пропонують своїм жертвам її перетнути".

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