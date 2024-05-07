Санду: Молдова зробить усе для збереження миру, але якщо РФ нападе – захищатиметься
Президентка Молдови Мая Санду каже, що офіційний Кишинів зосередить зусилля, аби звести до мінімуму ризик російської агресії проти себе, але у випадку такого сценарію буде захищатися.
Джерело: Санду в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю, цитує "Європейська правда"
Деталі: У відповідь на запитання, чи буде Молдова чинити спротив за гіпотетичного сценарію, якби Росія вдерлася на територію Молдови, президентка сказала, що її країна зробить все, щоб конфлікту не сталося.
"Ми зробимо усе для того, щоб цього не сталося, включно з нашим планом євроінтеграції. Передусім це план для забезпечення безпеки, тому що ЄС – це проєкт миру", – сказала Санду.
"За конституцією ми маємо зробити усе для того, щоб зберегти мир і щоб убезпечити наших громадян. У нас є армія. У нас є оборонний сектор, і ми робимо ці інвестиції. Але ми дуже сподіваємося, що ця війна скоро завершиться і ми зможемо інвестувати в економіку та інші галузі, і не будемо у становищі, коли ми вимушені інвестувати в оборону", – додала президентка.
Її попросили чіткіше відповісти на початкове питання про те, чи буде Молдова опиратися у разі вторгнення.
"Ми обов’язково будемо захищати свою країну", – відповіла Санду.
Вона також заперечила чутки про те, що від Києва буцімто надходила пропозиція допомогти вирішити питання з невизнаним Придністров’ям силовим шляхом.
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