Санду: Молдова зробить усе для збереження миру, але якщо РФ нападе – захищатиметься

Президентка Молдови Мая Санду каже, що офіційний Кишинів зосередить зусилля, аби звести до мінімуму ризик російської агресії проти себе, але у випадку такого сценарію буде захищатися.

Джерело: Санду в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю, цитує "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на запитання, чи буде Молдова чинити спротив за гіпотетичного сценарію, якби Росія вдерлася на територію Молдови, президентка сказала, що її країна зробить все, щоб конфлікту не сталося.

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"Ми зробимо усе для того, щоб цього не сталося, включно з нашим планом євроінтеграції. Передусім це план для забезпечення безпеки, тому що ЄС – це проєкт миру", – сказала Санду.

"За конституцією ми маємо зробити усе для того, щоб зберегти мир і щоб убезпечити наших громадян. У нас є армія. У нас є оборонний сектор, і ми робимо ці інвестиції. Але ми дуже сподіваємося, що ця війна скоро завершиться і ми зможемо інвестувати в економіку та інші галузі, і не будемо у становищі, коли ми вимушені інвестувати в оборону", – додала президентка.

Її попросили чіткіше відповісти на початкове питання про те, чи буде Молдова опиратися у разі вторгнення.

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"Ми обов’язково будемо захищати свою країну", – відповіла Санду.

Вона також заперечила чутки про те, що від Києва буцімто надходила пропозиція допомогти вирішити питання з невизнаним Придністров’ям силовим шляхом.

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