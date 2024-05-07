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СБУ заявляє про спробу замаху на Зеленського: затримали двох полковників УДО

Валентина РоманенкоВівторок, 7 травня 2024, 13:32
СБУ заявляє про спробу замаху на Зеленського: затримали двох полковників УДО
протипіхотні міни МОН-90. фото ОГП

Служба безпеки України заявляє про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.

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Дослівно спецслужба: "Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію РФ.

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Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі фсб був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.

Окрім Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців".

Деталі: Голова СБУ Василь Малюк каже, що про цю спецоперацію щодо викриття ворожих агентів знало обмежене коло осіб, а її хід він контролював особисто. За його словами, теракт мав стати "подарунком Путіну до інаугурації".

Зокрема, ліквідацію Буданова, за даними спецслужби, агенти збирались провести перед Великоднем.

План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

 

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ.

Об’єктом посягання представники ФСБ РФ визначили один із приватних будинків на території Київської області, де нібито мав перебувати український високопосадовець, зазначають в ОГП.

Проте такі наміри були своєчасно викриті та задокументовані правоохоронними органами України. Таким чином вдалося упередити завершення злочину, а підозрюваних – затримати.

 
 
фото сбу

Під час обшуків за місцем їх проживання виявлено речі та документи із доказами злочинної діяльності.

Обох затриманим заарештовано.

Теми: СБУОфіс генпрокурора
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