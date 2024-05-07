У ЄС пояснили рішення окремих країн відвідати "інавгурацію" Путіна

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу пояснив, що, незважаючи на рекомендації державам Євросоюзу не відвідувати так звану "інавгурацію" Володимира Путіна, країни-члени мають право ухвалювати власні рішення у сфері зовнішньої політики.

Джерело: Стано на брифінгу в Брюселі, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Це рішення, які вони ухвалюють на основі їхньої компетенції, на основі національного суверенітету, тому що, врешті-решт, йдеться про двосторонні відносини".

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Деталі: Стано нагадав, що ЄС як інституція не представлений на "інавгурації" у Москві своїм послом. Дипломат ЄС отримав відповідні рекомендації від зовнішньополітичної служби Євросоюзу і утримався від участі.

Водночас, сфера міжнародних справ належить до компетенції держав-членів, тому вони самостійно можуть ухвалювати рішення щодо свого представництва на "інавгурації", сказав Стано.

Стано сказав, що країни, які вирішили відправити своїх представників на "інавгурацію" Путіна, повинні самі надати пояснення, чому вони це зробили.

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"Високий представник (Боррель) сьогодні вранці пояснив, чому, на його думку, для ЄС недобре брати участь у заході за участю Путіна", – додав речник.

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