Загинув захисник Азовсталі Назарій "Грінка"

На війні загинув захисник Маріуполя, "азовець" Назар Гринцевич із позивним "Грінка".

Джерело: майор Микита Надточій із позивним Раз-два у соцмережах

Деталі: Надточій повідомив, що боєць "на щиті".

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Грінка три місяці, разом із побратимами, тримав оборону на Азовсталі, потрапив у російський полон і після звільнення повернувся до війська.

Після звільнення хлопці, які пройшли Маріуполь та "Азов". Його назвали підрозділ "Контакт 12", де Гринцевич був командиром взводу оптичних спостерігачів.

10 березня Грінці виповнився 21 рік.

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