Глава МЗС Італії проти використання зброї, яку надсилає країна, для ударів по РФ 

В уряді Італії заявили, що вся зброя, яку країна надає ЗСУ, призначена лише для використання в межах кордонів України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Деталі: За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, вся військова техніка, яку відправляє Італія, призначена для використання тільки на території України.

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"Ми не надаємо обладнання, яке може бути використане за межами України. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – зазначив Таяні.

Відповідаючи на запитання про нещодавню пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона ввести війська НАТО в Україну, якщо РФ прорве українську лінію оборони і Київ звернеться з відповідним проханням, італійський міністр сказав: "Я не думаю, що Макрон хоче воювати з Росією, запитайте його, що він хоче зробити. Рішення НАТО приймаються НАТО, і ми є частиною НАТО, ми не перебуваємо у стані війни з Росією і ми проти того, щоб відправляти війська воювати проти росіян".

Нагадаємо: Під час візиту до Києва глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії – "так само, як Росія завдає ударів всередині України" зброєю з Ірану чи Північної Кореї.

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Ця заява британського міністра викликала істерику російського МЗС, представники якого розродилось погрозами в бік Лондона.