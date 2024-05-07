ЗМІ: В Україні зупинили розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Журналісти NGL.media виявили майже 11 тисяч випадків, коли обвинувачені у кримінальних злочинах добровільно мобілізуються, після чого суди зупиняють розгляд їхніх справ. Це стосується не лише винних у смертельних ДТП чи хабарництві, але й ґвалтівників неповнолітніх та помічників замовних вбивць.

Джерело: NGL.media

Деталі: Журналісти проаналізували з усього масиву зупинених через мобілізацію справ 400 і виявили, що близько 100 обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. Із решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити. Важливо підкреслити, що рішення судів у таких випадках оскарженню не підлягають.

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Аналіз зупинених справ показує, що переважно мова йде про крадіжки, наркотики, важкі ДТП. Багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів – привласнення чи розтрати майна, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо.

Дослівно: "Звісно, не можна однозначно стверджувати, що всі обвинувачені, які мобілізувались, намагаються затягнути судовий розгляд. У частини з них це могло бути цілком природнє бажання. Проте, вивчаючи деякі справи, виникають обґрунтовані підозри, що новонавернені військовослужбовці ухиляються таким чином від покарання.

Деталі: Мобілізуються у таких випадках не лише чоловіки. Журналісти наводять приклад, коли 48-річна Людмила Яценко, яка раніше працювала у суді і яку обвинувачують у схилянні до хабаря, спочатку уникала судових засідань, мотивуючи це тим, що у березні 2022 року стала добровольцем тероборони Козинської ОТГ на Київщині. Після того, як детективи НАБУ з’ясували, що блокпости, на яких нібито чергує Яценко, давно розформовані, її адвокат подав у березні 2023 року заяву про зупинку розгляду справи через її мобілізацію.

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Судячи з опублікованої інформації, Людмила Яценко мобілізувалась десь на Закарпатті, а потім стала солдатом обслуги гранатометного відділення. Прокурор заперечував проти зупинки справи, бо вважав, що вона просто ухиляється від суду, але справу зупинили ще рік тому і досі не відновили. NGL.media не вдалося отримати коментар Яценко.

NGL.media також повідомило, що 4 квітня під час чергового засідання суду обвинувачений у смертельній ДТП суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир звернувся з проханням звільнити його з-під варти, щоб він міг мобілізуватися.

На підтвердження своїх слів він надав листа від 163-го батальйону тероборони з Ніжина про готовність взяти його на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення.

Тандиру загрожує реальне ув’язнення, розгляд його справи був би зупинений до демобілізації, яка ще невідомо коли буде, а за цей час, ймовірно, сплив би термін давності. Втім, суд залишив його в СІЗО і продовжив розгляд по суті.