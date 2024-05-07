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У Берліні заборонили прапор Росії на 8 та 9 травня

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 7 травня 2024, 20:23
У Берліні заборонили прапор Росії на 8 та 9 травня
Ілюстративне фото: Getty Images

Влада Німеччини заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну Росії проти України, під час заходів до 9 травня в Берліні. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Деталі: У середу та четвер у Берліні запланована низка заходів з нагоди завершення Другої світової війни в Європі, зокрема, відбудеться кілька церемоній покладання вінків до радянських меморіалів у Трептауер парку і Тіргартені, а також мітинги біля Бранденбурзьких воріт і в урядовому кварталі.

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Цього року поліція знову заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну РФ проти України поблизу радянських меморіалів. Російські військові марші та пісні також заборонені.

Середа розпочинається великою демонстрацією в Трептауер парку під назвою "79-та річниця визволення від фашизму – дякуємо визволителям", в якій беруть участь 200 осіб. Протягом дня ліві та комуністичні групи, а також представники районної влади покладатимуть вінки до меморіалів у різних місцях Берліна.

Прихильники України анонсували демонстрацію в урядовому кварталі: "Мир для Європи! Російські солдати геть з України".

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У четвер також відбудуться демонстрації в урядовому кварталі та Трептауер парку, де на 9.00 вже зареєстрований мітинг лівої ініціативи з 300 учасниками.

На 11.30 було оголошено мітинг із 1000 учасниками на вулиці 17 червня, щоб вшанувати пам'ять загиблих радянських солдатів під час Другої світової війни. Опівдні ліва демонстрація пройде маршем від Фрідріхсгайна до Трептауер парку. Аналогічний захід запланований навколо Бранденбурзьких воріт з 17:00.

Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки".

Як відомо, Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви не виключає, що 9 травня, в країні можуть бути провокації з боку РФ.

Нагадаємо, латвійські правоохоронні органи та органи безпеки пообіцяли цього року дуже серйозно готуватися до 9 травня.

А у Молдові попередили, що осіб, які 9 травня носитимуть георгіївську стрічку або знаки "Z" і "V", що використовуються як символи агресії РФ, штрафуватимуть.

Теми: НімеччинаДень Перемоги
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