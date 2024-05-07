Армія РФ обстріляла житловий квартал Херсона, загорілись 4 будинки

Рятувальник під час ліквідації пожежі внаслідок російського обстрілу в Херсоні. ФОТО - ДСНС

Російські війська ввечері 7 травня обстріляли житловий квартал в Центральному районі Херсона, загорілись одночасно 4 будинки за різними адресами.

Джерело: ДСНС України, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "Сьогодні ввечері армія РФ обстріляла один з житлових кварталів міста. Загорілись одночасно чотири житлові будинки за різними адресами. Рятувальники оперативно прибули на місця влучання та загасили пожежі".

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Армія РФ обстріляла житловий квартал Херсону, загорілись 4 будинки

Відео - ДСНС pic.twitter.com/qhk1HM6OvH — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 7, 2024

Деталі: За даними голови ОВА, пошкоджені вікна, покрівлі, газогін. Через влучання снарядів кілька осель повністю зруйновані.

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Травмованих серед херсонців не має. Однак в людей - гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Рятувальник під час ліквідації пожежі внаслідок російського обстрілу в Херсоні. фото - дснс