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Армія РФ обстріляла житловий квартал Херсона, загорілись 4 будинки

Тетяна ОлійникВівторок, 7 травня 2024, 20:30
Армія РФ обстріляла житловий квартал Херсона, загорілись 4 будинки
Рятувальник під час ліквідації пожежі внаслідок російського обстрілу в Херсоні. ФОТО - ДСНС

Російські війська ввечері 7 травня обстріляли житловий квартал в Центральному районі Херсона, загорілись одночасно 4 будинки за різними адресами.

Джерело: ДСНС України, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "Сьогодні ввечері армія РФ обстріляла один з житлових кварталів міста. Загорілись одночасно чотири житлові будинки за різними адресами. Рятувальники оперативно прибули на місця влучання та загасили пожежі".

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Деталі: За даними голови ОВА, пошкоджені вікна, покрівлі, газогін. Через влучання снарядів кілька осель повністю зруйновані.

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Травмованих серед херсонців не має. Однак в людей - гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

 
Рятувальник під час ліквідації пожежі внаслідок російського обстрілу в Херсоні.
фото - дснс
 
Рятувальник під час ліквідації пожежі внаслідок російського обстрілу в Херсоні.
фото - дснс

Теми: Херсонобстрілвійна
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