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7 людей постраждали від російських обстрілів на Дніпропетровщині, серед них 6-річна дитина

Тетяна ОлійникВівторок, 7 травня 2024, 21:09
7 людей постраждали від російських обстрілів на Дніпропетровщині, серед них 6-річна дитина
Фото - Сергій лисак в телеграм

Російська армія 7 травня обстрілювала Нікопольщину та вдарила дроном по Криворізькому району на Дніпропетровщині. Внаслідок атак постраждало семеро людей, серед них 6-річна дитина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Лисак повідомляє, що через обстріли Нікопольського району постраждали чотири людини: жінки 91 та 50 років, чоловіки – 37, 51 і 40 років. Один з них – "важкий". А також 6-річна дівчинка.

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Росіяни загалом завдали 14 ударів дронами-камікадзе по району та здійснили 2 обстріли з артилерії.

 
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 травня
фото - сергій лисак
 
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 травня
фото - сергій лисак
 
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 травня
фото - сергій лисак

Також ввечері окупанти атакували Криворізький район.

Пряма мова: "Ввечері російська армія поцілила ударним дроном по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі.

ВІДЕО ДНЯ

Постраждав 56-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки".

Теми: Дніпропетровська областьдітиобстрілНікополь
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