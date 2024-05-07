7 людей постраждали від російських обстрілів на Дніпропетровщині, серед них 6-річна дитина

Російська армія 7 травня обстрілювала Нікопольщину та вдарила дроном по Криворізькому району на Дніпропетровщині. Внаслідок атак постраждало семеро людей, серед них 6-річна дитина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Лисак повідомляє, що через обстріли Нікопольського району постраждали чотири людини: жінки 91 та 50 років, чоловіки – 37, 51 і 40 років. Один з них – "важкий". А також 6-річна дівчинка.

Реклама:

Росіяни загалом завдали 14 ударів дронами-камікадзе по району та здійснили 2 обстріли з артилерії.

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 травня фото - сергій лисак

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 травня фото - сергій лисак

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 травня фото - сергій лисак

Також ввечері окупанти атакували Криворізький район.

Пряма мова: "Ввечері російська армія поцілила ударним дроном по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі.

ВІДЕО ДНЯ

Постраждав 56-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки".