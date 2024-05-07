"Схеми": Заступник генпрокурора живе у будинку, який куплений в 6 разів дешевше за ринкову ціну

Журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість.

Джерело: розслідування "Схем" (проєкт Радіо Свобода)

Деталі: Повідомляється, що у майновій декларації за 2023 рік Вербицький вказав, що з 3 листопада 2023 року орендує будинок площею 155 квадратних метрів. За даними журналістів, йдеться про двоповерховий таунхаус в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві.

Його власником є бізнесмен Віктор Павільч з Одещини, де раніше Вербицький працював заступником прокурора області.

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фото: "Схеми"

"26 жовтня 2023 року Павільч видав племіннику Вербицького Євгенію довіреність на представництво інтересів, а вже наступного дня, 27 жовтня, Євгеній Вербицький оформив право власності на таунхаус разом із землею на ім’я Павільча".

Продавцем за договором є Олександра Мараховська, інтереси якої представляє керівниця компанії-засновника "ЗВ Девелопмент" Оксана Яцина. Ця компанія відповідає за забудову котеджного містечка "Коник".

На підписанні угоди був присутній і сам Дмитро Вербицький. Про це свідчать записи з камер спостереження котеджного містечка за той день, які журналісти отримали від джерел.

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фото: "Схеми"

З посиланням на договори купівлі-продажу розслідувачі пишуть, що сума угоди становила 2,8 мільйона гривень. Це 2 мільйони гривень за будинок та 800 тисяч гривень за землю.

Втім, ринкова ціна такого таунхаусу становить близько 470 тисяч доларів (понад 18,5 мільйонів гривень), що вшестеро дорожче ніж зазначена сума.

фото: "Схеми"

Незалежний експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов у коментарі для "Схем" зазначив, що якщо є значна різниця між вартістю майна в договорі та його ринковою ціною, то це може бути маркером схеми оптимізації оподаткування.

Сам Вербицький на запитання журналістів про занижену ціну на таунхаус заявив, що знав "лише вартість, яка була зазначена у договорі".

Також "Схеми" поцікавилися в заступника генерального прокурора чи не вважає він, що купівля його племінником по довіреності нерухомості, яка вшестеро дешевша ринкової вартості, є ймовірним ухиленням від сплати податків.

На що Вербицький відповів, що будинок має ряд недоліків і потребує додаткових фінансових вкладень.

Заступник генерального прокурора також розповів, що він обрав цей район і будинок через близькість до роботи та надійну огорожу. Вербицький уточнив, що ні Павільч, ні його сім'я не зверталися до нього за допомогою, яка б потребувала його прокурорських повноважень.

Крім того, журналісти поцікавилися щодо купівлі будинку у власника таунхаусу в "Конику" Віктора Павільча. Чоловік заявив, що "сім'я об'єднала свої ресурси для придбання нерухомості". Також Павільч пояснив низьку ціну будинку тим, що "прийняв пропозицію, яку йому запропонували, вважаючи її розумною ціною".

Подробиці угоди він відмовився розповідати.

Водночас, журналісти проєкту "Схеми" зауважили, що починаючи з травня 2020 року ДБР розслідує кримінальне провадження щодо незаконного відчуження земельних ділянок, які перебували в комунальній власності Києва та на яких згодом звели котеджне містечко "Коник". Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Однак наразі, за даними журналістів, активних дій по цьому провадженню немає, арешти на майно забудовника зняті. Щодо кримінальної справи заступник генпрокурора зазначив, що прокурорський нагляд за розслідуваннями ДБР "не входить до його повноважень".