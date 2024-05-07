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На війні в Україні загинули ще двоє грузинських добровольців

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 7 травня 2024, 21:44
На війні в Україні загинули ще двоє грузинських добровольців
Ілюстративне фото: Getty Images

На фронті загинули ще двоє бійців Грузинського легіону, які після початку повномасштабної війни Росії стали на захист України.

Джерело: "Європейська правда"

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Деталі: У добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.

"Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху!" – додали там.

Багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, яку наводить "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1500.

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На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.

Напередодні стало відомо, що на Авдіївському напрямку загинув боєць грузинського добровольчого підрозділу "Чорний орел" Сосо Гугутішвілі.

Теми: Грузіявійна
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