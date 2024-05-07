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Близько половини із запущених РФ північнокорейських ракет вибухнули в повітрі – Костін

Тетяна ОлійникВівторок, 7 травня 2024, 22:18
Близько половини із запущених РФ північнокорейських ракет вибухнули в повітрі – Костін
Уламок балістичної ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР. Фото - сбу

Очільник Офісу генерального прокурора України Андрій Костін, що майже половина північнокорейських ракет, які запускала Росія впродовж зими 2024 року не долетіли до цілі, бо вибухнули в повітрі.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит від інформагентства Reuters

Деталі: Відомо, що Україна вже дослідила уламки 21 з майже 50 ракет.

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Також повідомляється, що відсоток відмов північнокорейської зброї виявився високим.

Пряма мова Костіна: "Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії і вибухнули в повітрі; в таких випадках уламки не були знайдені".

Деталі: Костін також повідомив інформагентству, що прокурори продовжуватимуть розслідування щодо використання цих ракет. Окрім цього, Офіс генпрокурора все ще з’ясовує, чи відправив Пхеньян інструкторів для спостереження за запуском балістичних ракет росіянами.

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Теми: Офіс генпрокурораРосіяКНДР
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