Зеленський: Готуємо документи, які точно стануть новинами в найближчі тижні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує готувати нові візити партнерів та безпекові угоди для нашої держави й життя загалом у Європі.

Джерело: звернення Зеленського 7 травня

Пряма мова: "Готуємо зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Нові візити в Україну наших партнерів. Нові безпекові угоди для нашої держави й життя загалом у Європі. Та, звичайно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин із Європейським Союзом на червень.

Реклама:

З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність – результативну активність – Україна розраховує і з боку партнерів".

Деталі: Також президент повідомив, що провів окрему нараду з Міністерством оборони, зокрема щодо комплектування наших бригад.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за його словами, триває підготовка першого Глобального саміту миру. Зеленський поспілкувався з лідерами Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабо-Верде.