Від російських обстрілів на Донеччині загорівся ліс: палало близько 300 гектарів

Російські війська 7 травня обстріляли територію Ямпільського лісництва на Донеччині, через це загорілися дерева.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва ДП "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки".

Фото - Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними прокурорів вогонь охопив близько 300 гектарів хвойних дерев, рятувальники вже суттєво зменшили площу пожежі.