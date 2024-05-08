Росіяни запускали по Україні безпілотники і били "швидкісними цілями"

У ніч на середу близько опівночі російські окупанти запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога була оголошена спочатку у північно-східних областях, потім поширилася на центр країни і тривала до аж до ранку через те, що окупанти влаштували ще ракетний удар.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Мапа повітряних тривог

Деталі: Спочатку загроза застосування ворожих ударних БпЛА виникла для Запорізької та Дніпропетровської областей.

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Потім вона поширилася на Харківщину, Полтавщину, та Сумщину.

О 00.14 військові повідомили про швидкісну ціль з півночі, яка летіла через Полтавщину.

00.37 повітряники оновили інформацю щодо руху БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь;

БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області;

декілька груп ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, курс північно-західний у напрямку Полтавщини;

БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпра.

Мапа: alerts.in.ua

00.48 загроза застосування ворожих ударних БпЛА виникла для Херсонської та Миколаївської областей.

1.16 Військові оновили траєкторії руху БпЛА:

Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь попереднім курсом;

БпЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода;

БпЛА на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини;

БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний;

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;

Ще декілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.

1.54 У Повітряних силах повідомили, що ворожі БпЛА продовжують рух:

БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини, з півночі;

БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави, ще група БпЛА на заході області у напрямку Чернігівщини/Київщини;

БпЛА з Миколаївщини, північно-західним курсом, через Кіровоградську область.

2.40 Військові оновили напрямки руху БпЛА:

БпЛА з на півночі Черкаської області у напрямку Київщини;

БпЛА на заході Кіровоградщини у напрямку Вінницької області;

БпЛА на Полтавщині у напрямку Дніпропетровської області;

БпЛА з Бєлгородської області рф, на Харківщині, курс південно-західний;

БпЛА на Дніпропетровщині у напрямку Харківської області, курс північний;

БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей курсом на північний-захід;

БпЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.

О 3.50 ПС оновили напрямки руху БпЛА: