Росіяни запускали по Україні безпілотники і били "швидкісними цілями"
У ніч на середу близько опівночі російські окупанти запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога була оголошена спочатку у північно-східних областях, потім поширилася на центр країни і тривала до аж до ранку через те, що окупанти влаштували ще ракетний удар.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Мапа повітряних тривог
Деталі: Спочатку загроза застосування ворожих ударних БпЛА виникла для Запорізької та Дніпропетровської областей.
Потім вона поширилася на Харківщину, Полтавщину, та Сумщину.
О 00.14 військові повідомили про швидкісну ціль з півночі, яка летіла через Полтавщину.
00.37 повітряники оновили інформацю щодо руху БпЛА:
- декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь;
- БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області;
- декілька груп ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, курс північно-західний у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпра.
00.48 загроза застосування ворожих ударних БпЛА виникла для Херсонської та Миколаївської областей.
1.16 Військові оновили траєкторії руху БпЛА:
- Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь попереднім курсом;
- БпЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода;
- БпЛА на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини;
- БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний;
- БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;
- Ще декілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.
1.54 У Повітряних силах повідомили, що ворожі БпЛА продовжують рух:
- БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини, з півночі;
- БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави, ще група БпЛА на заході області у напрямку Чернігівщини/Київщини;
- БпЛА з Миколаївщини, північно-західним курсом, через Кіровоградську область.
2.40 Військові оновили напрямки руху БпЛА:
- БпЛА з на півночі Черкаської області у напрямку Київщини;
- БпЛА на заході Кіровоградщини у напрямку Вінницької області;
- БпЛА на Полтавщині у напрямку Дніпропетровської області;
- БпЛА з Бєлгородської області рф, на Харківщині, курс південно-західний;
- БпЛА на Дніпропетровщині у напрямку Харківської області, курс північний;
- БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей курсом на північний-захід;
- БпЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.
О 3.50 ПС оновили напрямки руху БпЛА:
- БпЛА з Вінниччини зайшов у Житомирську область, курс північний;
- БпЛА на Кіровоградщині у напрямку Кам'янки, Черкаської області;
- БпЛА у Полтавській області, курсом на Черкаси.