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Польща, США та країни Балтії почали спільні навчання військово-повітряних сил

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 02:02
Польща, США та країни Балтії почали спільні навчання військово-повітряних сил
фото: Оперативне командування ЗС Польщі

Розпочалися багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, Сполучених Штатів та країн Балтії "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24").

Джерело: Оперативне командування ЗС Польщі у X

Деталі: Основною метою навчання є "розширення інтеграції систем IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління і контролю в повітряній сфері".

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Передбачається інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу - FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).

У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (AOG) та Центру повітряних операцій – командування авіаційного компонента (COP-DKP). Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповнювальних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв’язків персоналу.

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Теми: ПольщаСША
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