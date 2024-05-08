Польща, США та країни Балтії почали спільні навчання військово-повітряних сил
Розпочалися багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, Сполучених Штатів та країн Балтії "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24").
Джерело: Оперативне командування ЗС Польщі у X
Деталі: Основною метою навчання є "розширення інтеграції систем IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління і контролю в повітряній сфері".
Передбачається інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу - FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).
У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (AOG) та Центру повітряних операцій – командування авіаційного компонента (COP-DKP). Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповнювальних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв’язків персоналу.
Нагадаємо:
- Польські винищувачі F-16 3 і 6 травня перехоплювали і супроводжували російський літак-розвідник Іл-20, який здійснював польоти над нейтральними водами Балтійського моря.
- Німецькі винищувачі Eurofighter, які дислокуються на авіабазі Лааге, 26 квітня піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.