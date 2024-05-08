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ISW: Росія в обхід санкцій закупила обладнання для літаків на $500 млн

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 03:26
ISW: Росія в обхід санкцій закупила обладнання для літаків на $500 млн
Російський літак Су-30, фото: Wikiwand

Росія обходить санкції і з 2022 року закупила з-за кордону компонентів для авіатехніки, в тому числі військових, на суму майже $500 мільйонів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), The Moscow Times

Деталі: Російський виробник військових і цивільних літаків і дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех" "Яковлєв" (колишній "Іркут") успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року. 

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Російське видання The Moscow Times повідомило, що "Яковлєв", який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, з 2022 року закупив за кордоном військового обладнання на суму майже 500 мільйонів доларів США.

Зокрема, Росія відправила літаки Як-130 до Ірану у вересні 2023 року.

Видання The Moscow Times повідомило, що "Яковлєв" переважно закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків.

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Ключові висновки ISW за 7 травня:

  • Очільник Росії Володимир Путін проголосив свій п'ятий термін на посаді президента Росії 7 травня і наголосив на потребі Росії в беззаперечному автократичному правлінні, опосередковано закликавши до перемоги в Україні.
  • Російські ультранаціоналісти привітали початок чергового терміну Путіна як історичну подію і відкрито схвалили автократичну традицію, в якій Путін себе позиціонує, а один з них привітав його як "імператора" - офіційний титул російських царів з часів Петра Великого. Російські ультранаціоналісти також висловили сподівання, що Путін продовжить поглиблювати антизахідну ідеологію, яку Кремль інтенсивно розвиває з початку повномасштабного вторгнення.
  • Нинішній російський кабінет міністрів і прем'єр-міністр Михайло Мішустін офіційно подали у відставку 7 травня, як це передбачено Конституцією, і міністри, які повернуться на службу, і ті, кого Путін замінить, вкажуть, хто користується прихильністю Путіна, і сигналізуватимуть про його політичні пріоритети на п'ятий термін.
  • Білорусь оголосила про раптову перевірку ядерної готовності, ймовірно, в рамках посиленої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на прийняття рішень на Заході.
  • Служба безпеки України (СБУ) повідомила 7 травня, що викрила мережу оперативників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), які планували вбивство президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців української розвідки та військових
  • Генеральна прокуратура Росії оголосила американську неурядову організацію (НУО) Freedom House "небажаною організацією" 7 травня, ймовірно, в рамках постійних зусиль, спрямованих на зміцнення контролю над внутрішнім інформаційним простором і подальше позбавлення росіян доступу до організацій громадянського суспільства та незалежних оцінок громадянських і політичних прав у Росії.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки (Донецьк) та на заході Запорізької області.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують примусово вербувати українських цивільних до російської армії в окупованій Херсонській області.
  • Кремль працює з окупаційною адміністрацією над посиленням російського контролю над системою соціального захисту дітей в окупованій Україні.

Теми: ISWвійнаавіасанкції
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